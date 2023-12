Reprodução Bianca Coimbra desmente deboche de Neymar sobre traição e ex-cunhada

Nesta quarta-feira (27), um vídeo de Neymar cantando a música "Set dos Casados" durante um show no cruzeiro dele viralizou nas redes sociais. No registro, internautas acusaram o jogador de mandar uma indireta para a ex-cunhada, Bianca Biancardi, irmã caçula de Bruna Biancardi. No entanto, a esposa de um dos melhores amigos de Neymar, que também chama Bianca, explicou que o momento não se tratou de um deboche ou indireta.

Bianca Coimbra, casada com Cris Guedes, foi quem gravou o momento. Nos stories dela, Neymar e o amigo cantam: "Fui dar perdido nos amigos e a Bianca apareceu". A letra original diz: "Fui dar perdido nos amigos e a cunhada apareceu".

Ela, então, voltou para a rede social para explicar o acontecido: "Pegaram um vídeo que eu postei ontem do Ney com o Cris, cantando junto com as crianças e mudaram ele completamente de contexto. O Cris estava me zoando cantando para mim, meu nome, Bianca, e o Ney estava abraçado, brincando com ele, as crianças estavam cantando também, a gente estava em família, curtindo".



"Pegaram só a parte que o Cris fala o meu nome e mudaram como se o Ney estivesse cantando a música para a Bia, irmã da Bru", completou ela.



Bianca Biancardi tinha criticado Neymar após ele assumir que traiu Bruna Biancardi, mãe da filha do jogador Mavie, de 2 meses. "Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Além de ser cercado por gente que o trata como um Deus, aplaudindo as suas cagadas", disse ela.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente