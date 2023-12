Reprodução/Instagram - 29.12.2023 João Lucas no hospital

João Lucas, 23, causou preocupação entre os fãs ao ser visto no hospital na quinta-feira (28). Depois de receber medicação e ser liberado, o cantor, que é casado com a modelo Sasha Meneghel, de 25 anos, recorreu às redes sociais para acalmar os fãs e esclarecer a situação.

"Pessoal, graças a Deus está tudo sob controle agora. Eu estava com uma dor intensa na lombar. Acredito que fiz um movimento errado, enfim. Nestes dias em que comemoramos o Natal, pratiquei wakeboard, corri, fiz bastante atividade física e aí não deu certo. Estava com muita dor, tudo travado, não conseguia dormir há quatro noites por causa da dor", afirmou o músico nos stories do Instagram.

João Lucas relatou que realizou exames, recebeu medicação e já está se sentindo melhor. No entanto, ele continuará tomando medicamentos em casa e terá que fazer sessões de fisioterapia. João Lucas também mencionou que os médicos investigaram a causa das fortes dores na lombar, algo que não é comum em pessoas da sua idade.

Reprodução/Instagram - 29.12.2023 João Lucas praticando esporte na praia

"O que acontece é que, às vezes, você é jovem como eu e nunca sentiu uma dor na lombar, mas quem tem problema na lombar... no meu caso, após os exames, é uma questão genética, meu pai sempre teve e eu também tenho. É isso, tem que cuidar, mas é uma dor muito incômoda, uma das piores que eu já experimentei", declarou o esposo de Sasha , que recentemente alterou seu nome abandonando o "Figueiredo" e transitou do gospel para o pop.

