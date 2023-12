Reprodução/Internet - 27.12.2023 Marco Pigossi e Marco Calvani

O ator brasileiro Marco Pigossi e Marco Calvani, cineasta italiano, casaram-se na terça-feira (26), em São Paulo. A cerimônia civil foi discreta.

Pigossi, que vive nos EUA desde 2018, veio ao Brasil para o Natal e para visitar a família. A celebração ocorreu no apartamento de Pigossi em São Paulo.

Nesta sexta-feita (29), fotos de Pigossi com após o casamento foram postadas no Instagram pelo fotógrafo Iude Richele, durante a visita do ator a Trancoso, na Bahia. Nelas, é possível ver o ator com uma aliança na mão.

Pigossi e Calvani estão juntos há três anos e anunciaram o relacionamento em novembro de 2021.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente