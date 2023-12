Reprodução João Guilherme

João Guilherme se manifestou nesta sexta-feira (29) após ter o nome dele envolvido na separação de Juliano Floss e Vivi Wanderley . "Dia 29 de dezembro, mó paz… e gente me envolvendo em confusão falando uns absurdos (risos). Vai toma uma, me tirem de suas fantasias", postou o ator nas redes sociais.

O nome do filho de Leonardo foi parar nos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, após Vivi desabafar sobre seu término com Juliano. "Joguei 2 anos da minha vida fora", postou a influenciadora. Com isso, uma foto recente do tiktoker com João Guilherme na academia voltou a circular no X e os seguidores começaram a criar teorias de que eles poderiam viver um romance.

dia 29 de dezembro, mó paz…

e gente me envolvendo em confusão falando uns absurdos kkk

vai toma uma, me tirem de suas fantasias — J҉ (@Joaoguiavila) December 29, 2023

"O casal João Guilherme e Juliano Floss acontecendo meio que iria quebrar a internet, né", postou uma internauta. "Juro, estou rindo horrores das fics que vocês estão criando que o João Guilherme e o Juliano Floss estão se pegando (risos). Esse sendo meu maior sonho", disse outra. "Como assim Juliano foi flagrado com outra pessoa depois do término e não era o João Guilherme?", declarou mais uma.

O rompimento do casal viralizou nas redes sociais após a mãe da influenciadora, Daniele Aguiar, declarar que seu ex-genro foi visto dando uma "dedada" em uma menina. O comentário virou piada nas redes sociais e foi nesse contexto que João Guilherme foi inserido na história. Juliano não se manifestou sobre o assunto.

