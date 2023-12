Reprodução / Instagram Dado Dolabella se declara para Wanessa Camargo: ‘Meu vício’

Dado Dolabella fez uma declaração para Wanessa Camargo na noite desta quinta-feira (28), dia em que a cantora completou 41 anos.

Na postagem feita no Instagram, o ator afirmou que valeu a pena esperar para reencontrar a amada: "Princesa, amor da minha vida! Como valeu a espera com toda sua escola!"

"Gratidão por existir, nossa troca me transmuta dia após dia, me fazendo melhor… gratidão por me permitir caminhar ao seu lado e fazer tudo ter sentido…", continuou Dado.

O artista definiu Wanessa como o paraíso. “Meu sim, meu não. Meu vício desde o início. Sua voz me arrepia, seu sorriso contagia! Meu céu, meu chão", escreveu.

"Parabéns! Que nesse novo ciclo você colha tudo aquilo que vem semeando com tanto amor e devoção!", concluiu.

Além do parabéns do namorado, Wanessa também recebeu um post do pai, Zezé di Camargo, que a elogiou mesmo depois de uma briga familiar. "Filhos são coisas abençoadas na vida da gente. E você, como primogênita, tem provado nesses tempos o quão você é justa, verdadeira, talentosa e guerreira. Vou ser sempre seu protetor e amigo. Você é corajosa, não tem medo de nada!!! Te desejo, um aniversário abençoado e uma vida toda cheia de alegria. Te amo e feliz aniversário, minha filhona. Não esqueça que você tem aqui um pai pra o que der e vier!!!"