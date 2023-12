Reprodução Instagram - 29.12.2023 Leandro Lima resgata foto usando tranças

No ar como o delegado Marino em "Terra e Paixão", atual folhetim do horário nobre da Globo, Leandro Lima usou as redes sociais na última quinta-feira (29) para relembrar a época em que ele tinha um visual totalmente diferente do que ele usa hoje em dia.







Trata-se de uma mudança nas madeixas. Para a obra de Walcyr Carrasco, o intérprete tem os fios curtos, sem nenhuma mudança brusca no corte ou na coloração. No entanto, antes de integrar o elenco da novela, ele já foi adepto das tranças.





"Só #Tbt de praia, porque esse é o meu desejo nesse momento. Fala aí, réveillon", escreveu ele como legenda de um álbum de fotos que publicou no Instagram. Nos registros, ele aparece ao lado da esposa Flavia Lucini. O casal é pai de Toni, de 1 ano e 5 meses.





Fora o caçula, Leandro Lima tem Giulia, de 23 anos. A primogênita é fruto de uma relação antiga do ator. Atualmente, ele interpreta Marino em "Terra e Paixão", trama que fica no ar até janeiro de 2024, sendo substituída pelo remake de "Renascer".

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: