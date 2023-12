Reprodução/Instagram - 29.12.2023 Flay e Gabi Martins no cruzeiro de Neymar





O cruzeiro de Neymar chega ao fim nesta sexta-feira (29), mas as celebridades seguem compartilhando os momentos de curtição no evento nas redes sociais. Flay e Gabi Martins posaram de biquíni na embarcação e reuniram elogios de internautas.





"Eu e minha duplinha causando em alto mar", afirmou Gabi, em postagem no Instagram. Nos cliques, Flay aparece com um biquíni de crochê verde, com uma flor estampada, e Martins usa um biquíni amarelo com babados.

"Maravilhosas", escreveu uma pessoa nos comentários. "Dupla perfeita", elogiou outra. "Lindas demais", avaliou mais uma. "Belíssimas", pontuou outra.

Além da postagem, as ex-participantes do "BBB 20" também compartilharam vídeos curtindo as festas do evento juntas.





