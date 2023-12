Reprodução / Instagram Scheila Carvalho emenda dois shows em menos de seis horas: ‘Ligadona’

Scheila Carvalho e Tony Salles enfrentaram uma maratona de shows na última quinta-feira (28). A ex-dançarina do Tchan acompanhou o marido nas apresentações da banda Parangolé, que se apresentou em Ilhéus, no Batuba Beach, e depois no Festival da Virada Salvador.

O primeiro show do grupo começou por volta das 22h e contou com uma participação surpresa de Scheila, que mostrou ainda ter todo o gingado de antigamente.

Depois da primeira apresentação, a banda, Scheila e equipe pegaram um jatinho em direção a Salvador. A dançarina brincou que não sabia se aguentaria o segundo show, que estava previsto para começar às 5 da manhã desta sexta-feira (29).

"A pessoa trocou de look, mas não tomou banho. Partiu round 2. Só deu tempo de fazer um lanchinho. Perdi a conta de quantos energéticos eu tomei hoje. Eu não vou dormir hoje. Estou aqui com olho de coruja, ligadona", revelou.