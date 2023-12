Reprodução/Instagram Laudo aponta a causa da morte de Ana Benevides no show de Taylor Swift

O advogado da família de Ana Benevides, fã de Taylor Swift que morreu durante um show da cantora no Brasil, se pronunciou após a divulgação do laudo da morte da jovem. O documentou apontou que o falecimento se deu pela exaustão térmica causada pelo calor no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, onde aconteceu a primeira apresentação da "The Eras Tour" no país.



João Paulo Sales Delmondes, disse que a família de Ana Benevides pretende entrar com ação judicial para reparação de danos, se necessário. O advogado ainda diz que o resultado do laudo confirma que houve falha e omissão por parte dos organizadores do show a respeito das necessidades dos fãs.

“O laudo acaba confirmando a falha da organização do evento, sobretudo, a sua omissão com todos os fãs, dificultando o acesso à água e a pontos de hidratação. Isso fez com que a Ana ficasse exposta ao calor extremo e, fatalmente, combinasse com a sua morte”, avaliou ele em vídeo compartilhado pelo g1.



Em seguida, Delmondes explicou que “em razão disso, a família da Ana Clara pretende aguardar a conclusão das investigações no âmbito do inquérito, para verificar qual será o desdobramento com a punição dos responsáveis na esfera criminal e mover as ações judiciais necessárias, objetivando uma reparação de um dano”.

Ana Clara morreu em 17 de novembro deste ano, quando cidade do Rio enfrentava uma onda de calor extremo, com temperatura acima dos 40ºC. Ela teve uma parada cardiorrespiratória dentro do estádio e chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu.

No laudo, o perito concluiu que Ana teve um "quadro de choque cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões", o que causou a morte súbita. Segundo o documento, a fã ainda teve uma hemorragia alveolar, um rompimento dos vasos sanguíneos que irrigam os pulmões, e congestão polivisceral, uma paralisação de vários órgãos por exposição difusa ao calor, ou seja, exposição a um calor extremo no ambiente.



