Edgar de Souza/AgNews - 29.12.2023 Anitta participou do primeiro dia do Festival Virada Salvador





Anitta agitou o público na primeira noite do Festival Virada Salvador, nesta quinta-feira (28). A cantora fez um show repleto de hits na Arena Daniela Mercury, na Orla da Boca do Rio, e optou por uma troca de looks ousados para o evento.





A artista chegou no local com um visual prateado, composto por um biquíni e um vestido vazado com pedrarias. Anitta posou com o look no camarim do festival, onde ainda conversou com Bruno Reis, Prefeito de Salvador.



No Carnaval de 2023, a cantora repercutiu ao fazer uma cantada ao político durante uma apresentação no trio. "Olha o prefeito da cidade, gente, que chique. Olha o bofe gato que está atrás dele ali. Que delícia, o prefeito e o amigo", disse na ocasião.





Após o look brilhante nos bastidores, Anitta subiu ao palco do Virada Salvador com outro visual ousado. A artista compôs um cropped com uma calcinha e luvas no mesmo tom de azul. Veja detalhes abaixo:







