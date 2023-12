Reprodução/Instagram - 29.12.2023 Nicko McBrain

Nicko McBrain, o atual baterista do Iron Maiden , sofreu um derrame em janeiro de 2023 que resultou em paralisia parcial do lado direito de seu corpo, do ombro para baixo. Este grave problema de saúde levantou preocupações sobre sua capacidade de continuar tocando bateria.

Depois do derrame, McBrain passou por dez semanas de "terapia intensiva" para se recuperar completamente. Em maio, ele já estava apto a iniciar os ensaios com os outros membros da banda para os preparativos da turnê The Future Past.

Em uma entrevista à revista Metal Hammer, McBrain descreveu esse período de sua vida como "muito, muito difícil". Ele disse: "Quando isso aconteceu pela primeira vez, pensei: 'É isso, não vou poder tocar. Tenho uma turnê marcada para daqui a três meses.' Passei muito tempo refletindo no hospital. Minha esposa foi realmente meu pilar de força e encorajamento e esteve comigo o tempo todo."

"Durante todo esse período, estive em contato com [o baixista do Iron Maiden] Steve [Harris] . Obviamente, todos os caras, e eu conversei um pouco com eles por telefone e todos foram muito, muito encorajadores, e ninguém mais do que Steve," continuou o baterista.

Steve disse para ele: “'Olha, o mais importante é você ficar bem e trabalhar para se recompor.”

McBrain só revelou que teve um derrame em agosto de 2023, pois queria se concentrar em sua recuperação antes de compartilhar a notícia com os fãs. Ele explicou: "Sinto que é importante informá-los sobre isso agora, e não antes, pois eu estava principalmente preocupado em fazer meu trabalho e me concentrar em voltar a 100% de forma física. Ainda não cheguei lá, mas pela graça de Deus estou ficando melhor e mais forte com o passar das semanas."

