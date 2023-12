Reprodução/Globo - 28.12.2023 No 'Encontro', Patrícia Poeta fez desabafo sobre ser vítima de fake news





No "Encontro" desta quinta-feira (28), Patrícia Poeta fez um desabafo sobre ser vítima de fake news. O relato aconteceu enquanto a apresentadora comentava o caso de Jéssica Canedo , jovem de 22 anos que morreu após ser apontada como affair de Whindersson Nunes por notícias falsas.





Poeta afirmou que "ainda está processando" a morte da jovem e pediu por uma "legislação rigorosa" para tais casos. "A internet hoje é terra de ninguém. A pessoa posta o que quer em perfil falso, seja lá onde for. Fala qualquer coisa de uma determinada pessoa, muitas vezes para terminar com a vida dela, 'simbolicamente' falando, arrasar com ela e deixar ela triste. E não acontece nada", declarou.

A apresentadora disse que esse é um assunto que a "toca demais", por ela ter sido vítima de fake news em 2023. Ela não especificou o caso, mas fez um desabafo sobre o que passou. Em agosto, Patrícia Poeta já havia desabafado após um rumor de que teria se atrasado no início de um programa na Globo e condenou as fake news envolvendo o nome dela.

"É muito doloroso. Isso a gente não faz com o outro, de jeito nenhum. É extremamente dolorido. Você tem que buscar uma força que, muitas vezes, você até desconhece, para seguir em frente. Você que está passando por isso, lembra o seguinte: seus atos do dia a dia, princípios e vida são muito mais importantes do que tudo isso", pontuou.

Patrícia também fez um alerta para pessoas que compartilham fake news: "Tenha senso de responsabilidade dentro de você, isso é crime. Você está, no mínimo, entristecendo alguém, ajudando a deprimir alguém e, muitas vezes, ajudando a matar alguém. Isso quem compartilha, que também está cometendo o crime".

"Agora quem planta, inventa e começa a disseminação do ódio, talvez você desconheça essa palavra que chama amor, mas tenta, pelo menos, respeitar o outro. Pode ser um bom começo para você em 2024. É uma espécie de desabafo aqui, porque isso não se faz com as pessoas, você machuca as pessoas", concluiu.

Patrícia Poeta desabafa após noticiar a morte de Jéssica Canedo. #Choquei #Encontro pic.twitter.com/T7nIOCTEpA — Brenno Moura (@brenno__moura) December 28, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: