Reprodução/Instagram Jovem apontada com affair de Whindersson Nunes morre aos 22 anos

[Alerta de gatilho: este texto contém conteúdo sensível sobre saúde mental e atitude autodestrutiva. Procure ajuda especializada como o CVV e CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade caso você esteja extremamente sobrecarregado, ansioso, depressivo ou pensando em se machucar. O CVV (www.cvv.org.br) funciona 24 horas pelo telefone 188. Há também atendimento por e-mail, chat e pessoalmente.]

Jessica Vitória Canedo, jovem apontada como affair de Whindersson Nunes por perfis de fofoca nas redes sociais, morreu na sexta-feira (22). A notícia foi confirmada pela família de Jessica.

"Nota de falecimento: É com muito pesar que informamos que nessa manhã do dia 22/12 a Jéssica não resistiu a depressão e tanto ódio e veio a óbito. Será sepultada hoje e o enterro será amanhã", diz nota no perfil da mãe de Jessica.

Mensagens falsa entre Jéssica e Whindersson circularam na web por perfis de fofoca. Pouco tempo depois, Jessica e Whindersson se pronunciaram e negaram qualquer envolvimento.

"Eu não faço ideia de quem seja essa moça e isso é um print fake", declarou o youtuber nas redes sociais. Ele ainda repostou o print da suposta conversa onde ele dizia: "Posso pedir para agilizar tudo para você vim?" e brincou sobre o erro gramatical: Vim? Eu escrevo tudo, eu não sei escrever 'réveillon', mas 'vir' eu sei".

Whindersson Nunes se pronuncia sobre morte de jovem

Em nota para a imprensa, através da Nonstop Produções S.A., o humorista lamentou a morte de Jessica. "Nesta sexta-feira (22), Whindersson Nunes foi surpreendido com a triste notícia do falecimento da jovem Jessica. Perplexo com o desencadeamento desse novo massacre público proporcionado pelo uso negativo das redes sociais, o artista lamenta", afirmou o comunicado.

Na mensagem, o artista relembra a morte do filho, fruto do antigo relacionamento com Maria Lina. "Estou extremamente triste. Voltei ao dia em que perdi meu filho. Que ninguém passe pela dor de enterrar um filho", completou.

Mãe de Jessica Vitória pediu ajuda

Após a fake news se espalhar, Inês Oliveira, mãe da jovem, publicou um vídeo pedindo para que parassem os ataques contra a filha, que sofria de depressão e estava passando por problemas. De acordo com Inês, Jessica havia tentado tirar a própria vida anteriormente.

"Bom, gente, eu estou aqui em primeiro lugar como uma mãe que está passando por uma situação difícil com a sua filha. Porque publicaram uma mentira. A minha filha sofre de uma depressão muito séria, muito grave, já tentou [se matar], como hoje, a quarta vez já... Então eu venho aqui como mãe pedir para vocês: 'gente, pelo amor de Deus, para de postar isso, minha filha nem tem redes sociais", disse ela.

Na sequência, a mãe ressaltou o pedido. "Esse ano ela já está sofrendo porque passou por um problema muito sério. Então eu estou pedindo a vocês: 'pelo amor de Deus, parem. Não é fácil chegar em casa e encontrar a sua filha com o pescoço cortado, com os pulsos cortados e você ter que sair correndo pedindo ajuda...", completou.