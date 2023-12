Reprodução/Instagram Filha de Leonardo cita complicações após cirurgia plástica: 'Milagre de Deus'

Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, usou as redes sociais na noite de quarta-feira (27) para relatar as complicações que teve após uma cirurgia de abdominoplastia, que consiste na retirada do excesso de pele na região do abdómen. Na tarde de hoje, ela até precisou se explicar após ter afirmado anteriormente que ficou em "estado vegetativo".

Jéssica passou pela cirurgia no dia 15 de dezembro. A herdeira de Leonardo contou ter perdido muito sangue e ter sido entubada duas vezes. Ela também disse ter voltado para o centro cirúrgico três dias após o procedimento. "Foi mais um milagre de Deus na minha vida, mas eu ainda não estou preparada para compartilhar tudo. Não foi fácil, mas eu estou muito feliz de estar bem".

Durante o desabafo, a influenciadora de 29 anos ainda disparou: "Pensei que fosse durar muito tempo esse meu estado de não ter força para fazer nada. Eu só dormia. As pessoas vinham me visitar e eu estava como vegetativa... Sem fazer nada, sem vontade de nada, aquela coisa bizarra".

Nesta tarde, porém, ela voltou às redes sociais após causar um mal-entendido. "Gente, é o seguinte, eu não sei nem por onde começar. Primeiro, quero pedir desculpa. Não posso rir, porque estou operada e se eu rir dói. Mas o que acontece: eu estava em reunião e recebi um monte de mensagem de um monte de matéria que saiu falando que eu fiquei em estado vegetativo. Eu não fiquei, eu me expressei errado, me desculpa".

"Eu fiz os Stories falando que quando as pessoas vinham me visitar, parecia que eu estava em estado vegetativo. E de fato parecia, porque eu fiquei com uma anemia muito profunda. Minha hemoglobina chegou a dar 4.0, então eu não tinha força para abrir o olho e foi por isso que eu falei. Eu me expressei errado", completou.

