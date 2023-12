Reprodução/Instagram Viih Tube e Eliezer, pais de Lua

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer encerraram o ano com uma celebração especial para Lua Di Felice, sua filha de 8 meses. Na quinta-feira (28) a família compartilhou uma retrospectiva de 2023, destacando os momentos marcantes do primeiro ano de vida de Lua.

No Instagram oficial da pequena, foi publicado um vídeo que percorre todos os meses do ano. O registro começa com Viih exibindo sua barriga de grávida nos primeiros três meses do ano e, a partir de abril, mês em que Lua nasceu, o vídeo é preenchido por registros que documentam o crescimento da menina.

A legenda da publicação diz: "Cada mês do meu ano. Comecei na barriga da mamãe e encerrei escalando e ficando em pé sozinha". A postagem atraiu muitos elogios dos seguidores, que se derreteram com a fofura de Lua e comentaram sobre a semelhança da menina com os pais.

"Se existe bebê mais linda que essa, desconheço gente. As perninhas tia", disse um fã. "Não resisto a essa neném! Tão linda!", confessou outro. "Essa Lua é uma verdadeira boneca linda, uma explosão de fofura", elogiou mais um.

Depois de dar as boas-vindas a Lua, Viih e Eliezer revelaram que estão ansiosos para expandir a família . Segundo Eliezer, Viih está tão empolgada com a ideia de ter um segundo filho que faz testes de gravidez quase todas as semanas. Ele até brincou que o pai de Viih deu a ela um teste de gravidez de Natal por causa disso.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente