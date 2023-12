Reprodução A cantora atiçou a curiosidade dos fãs após cancelar sua agenda de shows

O BBB 24 estreia no dia 8 de janeiro e muitos internautas já estão especulando quais nomes estarão no grupo Camarote, formado por celebridades brasileiras. Um deles é o de Lauana Prado. A cantora cancelou sua agenda de shows até abril, mesmo mês em que o reality show chegará ao fim, e isso bastou para o público criar teorias.







As últimas edições do programa sempre contaram com representantes do universo sertanejo. Será que Lauana Prado estará no BBB 24 mesmo e cumprirá essa "cota"?

A cantora ganhou ainda mais notoriedade recentemente após Márcia Fu cantar a música Escrito nas Estrelas em A Fazenda 15 e viralizar. A canção é original de Tetê Espíndola, mas Lauana Pradro a regravou ao estilo sertanejo, e sua versão explodiu no TikTok após a ex-jogadora de vôlei protagonizar o momento icônico no reality show da Record.





O sucesso foi tanto que a ex-jogadora de vôlei participou de um de seus shows em São Paulo. O público foi a loucura ao ouvir Márcia Fu cantando o grande hit do reality show da Record.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko