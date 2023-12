Reprodução / Instagram Famosos curtem a primeira festa do cruzeiro de Neymar

Na última terça-feira (26), diversos famosos curtiram a primeira festa do cruzeiro de Neymar, apelidado de “Ney em Alto Mar”, o passeio durará três dias e promete muita curtição.

Além de Neymar, outras caras conhecidas no navio são Virginia, Zé Felipe, Belo, Gracyanne Barbosa e Péricles.

Nas redes sociais, o atacante posou com vários convidados.









No X (antigo Twitter), internautas comentaram sobre o cruzeiro. "Inveja eu tenho de quem tá no cruzeiro do Neymar", disse uma. "Queria tá perdida com os cria no cruzeiro do Neymar", desejou outra.

