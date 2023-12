Reprodução Bruna Biancardi passa noite com filha enquanto Neymar curte show em cruzeiro

Na madrugada desta quarta-feira (27), Bruna Biancardi mostrou, através das redes sociais, que estava cuidando da filha que teve com Neymar, Mavie, de 2 meses. A influencer fez um vídeo da pequena e colocou o horário: 1h42. Enquanto isso, o jogador de futebol apareceu nas redes sociais curtindo a programação do cruzeiro dele.

Neymar posou ao lado de famosos convidados para a festa, como Virginia Fonseca, MC Ryan, Gracyanne Barbosa e Belo. Ele também foi filmado em shows. Inclusive, a web apontou que o jogador debochou da ex-namorada Bruna Biancardi e da ex-cunhada Bianca em um dos vídeos.



🚨VEJA: Neymar empolgadíssimo cantando “Set dos Casados” e é possível ouvir claramente:



“Fud*u, fud*u, fud*u, fud*u, eu fui dar perdido na Bianca, e a cunhada apareceu” pic.twitter.com/p1g739LYoG — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 27, 2023





A influencer e o atleta anunciaram o fim do namoro um mês após o nascimento da filha. "Este é um assunto particular, mas como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento", disse Bruna, no Instagram, depois de rumores de traição do jogador.



