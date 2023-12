Reprodução/Daniele Menin/Arquivo Pessoal Ana Clara Benevides morreu durante show de Taylor Swift no Brasil





O laudo de necropsia de Ana Clara Benevides Machado foi divulgado e apontou a causa da morte da jovem de 23 anos em 17 de novembro, durante o primeiro show de Taylor Swift no Rio de Janeiro. A universitária morreu após ter exaustão térmica causada pelo calor.





Na época, a cidade enfrentava uma onda de calor extremo e as temperaturas ultrapassaram os 40ºC. A fã da cantora teve uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. Segundo informações da TV Globo, o perito afirmou que Ana Clara estava exposta ao calor difuso e que a exposição foi indireta.

O laudo informou que a evolução clínica da jovem passou por exaustão térmica, com "quadro de choque cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões", o que causou a morte súbita. O documento ainda apontou que a fã teve hemorragia alveolar, um rompimento dos vasos sanguíneos que irrigam os pulmões, e congestão polivisceral, uma paralisação de vários órgãos por exposição difusa ao calor.

Após o resultado do laudo, a organizadora do show, T4F (Time For Fun), deve ser intimada a depor no caso, registrado na 24ª DP (Piedade). "O próximo passo do inquérito policial agora é realizar a oitiva dos organizadores do evento para saber quais foram as medidas que eles tomaram no dia. Diante do que o laudo apontou e das demais diligências que a gente vai realizar, as oitivas, pode levar ao indiciamento por homicídio culposo", afirmou a delegada Juliana Almeida.

Almeida ainda explicou detalhes da investigação: "Foram feitos quatro exames além desse laudo complementar. Então, em outro exame ficou determinado que a Ana Clara não ingeriu bebida alcoólica, não consumiu substâncias tóxicas e também não tinha doenças preexistentes". A jovem morava em Mato Grosso do Sul e estava no último ano da graduação de psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: