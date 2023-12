Reprodução/Alpha Filmes - 27.12.2023 Lee Sun-kyun, ator do filme 'Parasita', morreu aos 48 anos





O ator Lee Sun-kyun morreu nesta terça-feira (26), aos 48 anos, em Seul, na Coreia do Sul. O artista atuou em "Parasita", filme coreano premiado no Oscar de 2020. Ele interpretou Park Dong-ik, um pai de família rica, no longa dirigido por Bong Joon-ho.





Lee foi encontrado morto em um carro próximo a um parque em Seul. O empresário do ator relatou à polícia que o artista saiu de casa e deixou o que parecia ser uma nota de suicídio.

O ator era investigado pelo governo sul-coreano por uso de drogas ilegais, em meio a uma iniciativa de repressão às drogas. Ele já tinha sido interrogado três vezes e alegou que a recepcionista de um bar o levou a consumir as drogas, na tentativa de chantageá-lo.

Além de "Parasita" (2019), Lee Sun-kyun trabalhou em filmes como "Paju" (2009), "Helpless" (2012), "All About My Wife" (2012), e "A Hard Day" (2014). Já na TV, estrelou séries como "Miss Korea" (2013), "Meu Senhor" (2018) "Dr. Brain" (2021).



Procure ajuda especializada como o CVV e CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade caso você esteja pensando em cometer suicídio. O CVV (www.cvv.org.br) funciona 24 horas pelo telefone 188. Há também atendimento por e-mail, chat e pessoalmente.

