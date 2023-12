Reprodução/Instagram - 27.12.2023 MC Mirella

MC Mirella usou os stories do Instagram nesta quarta-feira (27) para explicar como ela e a filha recém-nascida Serena estão, além de contar aos fãs qual a previsão de alta dela e da herdeira.



De acordo com a funkeira, o esperado é que ela deixe o hospital já nesta próxima sexta-feira (29). “Estava lá com Sereninha, tudo certo. Eu acho que vou ficar aqui no hospital até no máximo na sexta”, disse.



A cantora ficou feliz por ter conseguido amamentar a filha, que é fruto da relação com o dançarino e ex-A Fazenda Dynho Alves , com quem ela teve um relacionamento marcado por polêmicas e repleto de idas e vindas. “Enfim, estou muito feliz que ela mamou”, admitiu.



“Muito obrigada pelas mensagens positivas, de carinho que vocês estão mandando. Estou acompanhando aqui. Muito feliz com vocês”, agradeceu.



Mirella ainda garantiu aos fãs que mostrará o rosto da herdeira assim que elas estiverem juntas. “Eu sei que vocês querem ver a Serena. Também estou louca para ela estar aqui com a gente, né, amor [Dynho]? Assim que ela subir, a gente mostra para vocês”, finalizou ela, que deu à Luz a Serena na última terça-feira (26) .

