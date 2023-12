Reprodução/Instagram - 27.12.2023 MC Mirella rebateu críticas por trabalhar após parto de Serena





MC Mirella rebateu as críticas que recebeu na web por trabalhar na maternidade do hospital, onde deu à luz Serena. A cantora continuou fazendo publicidades antes e depois do parto, entre atualizações sobre o nascimento da primeira filha com Dynho Alves.







A influenciadora explicou que esse é o "jeito" dela e que está acostumada com a exposição nas redes sociais. "Sei que muitas pessoas não são acostumadas com esse tipo de coisa, ou muita gente não me conhece, ou me acompanhava. Esse é o meu jeito, sou uma pessoa assim, minha vida é um livro aberto, posto realmente tudo do meu dia a dia", iniciou.

Mirella ainda disse que não vê problema em trabalhar na maternidade. "Para mim não é nenhum problema eu trabalhar daqui ou de lá. Na verdade, é o que eu sempre pedi muito a Deus, para poder abençoar minhas coisas, então não vejo problema em trabalhar. Não estou morrendo", declarou.









A cantora também comentou os pedidos de internautas para ver a bebê, já que ela havia publicado apenas um vídeo do parto e Dynho compartilhou uma foto da mão de Serena. "Estava parindo. Infelizmente naquele momento estava amarrada, não tinha como eu tirar foto. A única coisa que tenho ali foi o vídeo e as fotos estão com fotógrafos. Dependo deles para mandar as fotos e postar para vocês", afirmou.

Entre os vídeos que repercutiram nas redes sociais, Mirella aparece fazendo publicidades pouco antes de informar que a bolsa rompeu. Ela continuou divulgando propagandas após o parto, deitada na cama do hospital.

