Nesta quarta-feira (27), Camila Loures anunciou o fim do relacionamento com Lucas Rodolfo Gudinho. Os influenciadores revelaram o namoro em junho deste ano. A distância foi apontada como um dos motivos para a separação, mas internautas especularam que a decisão foi tomada por conta da influenciadora integrar o elenco do "BBB 24".





Camila mora no Brasil, enquanto Lucas reside nos Estados Unidos. Em um comunicado nos stories do Instagram, Loures negou que o término aconteceu devido alguma briga. "Amo ele e tudo que vivemos, aprendi muito com nosso relacionamento e tenho certeza que ele também, tivemos momentos incríveis que nunca serão esquecidos, crescemos muito um com o outro e sei que desse ciclo que se encerrou só vão ficar memorias boas e aprendizados", declarou.

"Conversamos e decidimos por isso, sem briga, sem raiva, conscientes, e com o pé no chão. O Lucas tem a vida dele nos EUA, e ele tentou trazer para cá, mas não foi possível. Terminamos como casal, mas como amigos não, ele sabe que ele pode contar comigo e com minha família, que virou a família dele para sempre. Desejo tudo de melhor do mundo para ele e o futuro a Deus pertence! Te amo lucas, uma vida incrível para você", completou.

"Vai para o 'BBB', por isso terminou", sugeriu uma pessoa na página "Gossip do Dia". "Chegou o momento de ir para o 'BBB'", comentou outra. "A primeira confirmada do 'BBB' está aí", afirmou mais uma. O "BBB 24" estreia em 8 de janeiro e Camila Loures está entre os nomes cotados para entrar no "Camarote".





Desde a criação do grupo dos famosos no reality show, a influenciadora costuma aparecer entre as especulações o elenco do programa. No entanto, Loures deu a entender que integra a edição de 2024 após uma live no TikTok. Na transmissão, um internauta pede para ela mexer na orelha caso esteja confirmada na atração, gesto que ela faz logo em seguida.

