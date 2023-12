Reprodução Aline Mineiro esclarece suposto romance com MC Daniel após flagra

Nesta quarta-feira (27), Aline Mineiro e MC Daniel viralizaram nas redes sociais após serem flagrados juntos na madrugada. No registro publicado pela página Caso Família, o dois apareciam sentados bem próximos em uma clínica veterinária. Internautas, então, começaram a especular um romance e a ex-peoa se pronunciou sobre o assunto.



Através da assessoria, Aline julgou o episódio como "lamentável". "Alguém tirou essa foto sem autorização em um lugar privado e enviou, vendeu ou sei lá… sem saber realmente a realidade dos fatos. O que eu já acho um absurdo. Já estou em contato com a minha advogada para entender quais medidas serão cabíveis para esse ocorrido. Afinal, essa foto foi tirada por algum funcionário que trabalhava no turno da madrugada", continuou ela, na nota enviada ao iG Gente.



Em seguida, a ex-peoa revelou que tipo de relacionamento tem com MC Daniel: "Recebi essa foto por direct (que inclusive o ângulo está péssimo). Mas enfim antes que os sites e as pessoas transformem nossa vida em um inferno nos enviando infinitas mensagens de ódio já deixo claro que não temos nada amoroso ou ficante no momento".

Aline também criticou as páginas de fofoca do Instagram e citou a morte de Jéssica, que aconteceu após comentários falsos sobre um affair com Whindersson. "Algumas páginas de fofoca só pensam em likes, parece que não aprenderam nada com a fatalidade que ocorreu poucos dias atrás", disse.