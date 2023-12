Reprodução/TV Paranaíba Mãe de jovem morta após fake news pede por Justiça

[Alerta de gatilho: este texto contém conteúdo sensível sobre saúde mental e atitude autodestrutiva. Procure ajuda especializada como o CVV e CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade caso você esteja extremamente sobrecarregado, ansioso, depressivo ou pensando em se machucar. O CVV (www.cvv.org.br) funciona 24 horas pelo telefone 188. Há também atendimento por e-mail, chat e pessoalmente.]

A mãe de Jéssica Vitória falou pela primeira vez após a morte da filha, que foi encontrada sem vida após ser apontada como affair de Whindersson Nunes por notícias falsas espalhadas por páginas de fofoca.

Dona Inês chorou e pediu por justiça em entrevista para a TV Paranaíba, afiliada da Record, em Minas Gerais.





"É tudo o que eu quero, que mostrem que tem Justiça neste Brasil ainda. Para que nenhuma outra mãe passe pelo que eu estou passando. Essa tamanha dor, perder sua filha dessa maneira", desabafou.

Ela também comentou sobre o desespero da filha com os ataques que recebeu. "Ela chegava aqui chorando: 'mamãe, pede a eles para parar, porque eu não estou aguentando. Faz alguma coisa, mamãe'. O que eu podia fazer? Eu só gravei um vídeo pedindo a eles, pelo amor de Deus, que parassem. Se eles tivessem parado, capaz que a minha filha hoje estaria aqui", disse.

Inês explicou que Jéssica não tinha redes sociais para proteger a saúde mental. "Foram no meu Instagram, tiraram print das fotos dela no meu Instagram. Mentiram que ela tinha caso com o moço, sendo que nem rede social ela tinha". De acordo com a mãe, a jovem sofria com depressão.

A Polícia Civil afirmou que vai apurar as circunstâncias da morte de Jéssica. "A Polícia Civil vai investigar se houve algum induzimento, instigação ou auxílio a esse suicídio", declarou um representante da polícia ao programa.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: