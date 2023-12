Reprodução/Instagram Comentário de Ivete na foto de Beyoncé e Ludmilla comove a web

O encontro de Ludmilla e Beyoncé mexeu com os ânimos, não só dos fãs, como dos famosos também. Ivete Sangalo foi uma das celebridades brasileiras de comemoraram os registros compartilhados.

A cantora baiana fez questão de comentar a publicação da brasileira ao lado da cantora norte-americana.





"Porr* Lud que maravilha! Duas maravilhosas juntas. Você merece e ela também", escreveu Ivete nos comentários.

Nas redes sociais, os internautas se divertiram com a mensagem da cantora sobre o grande encontro.

Entenda o encontro de Beyoncé com os fãs em Salvador

Nesta quinta-feira (21), a cantora norte-americana Beyoncé surpreendeu os fãs brasileiros com uma aparição rara e surpresa em um evento em Salvador, na Bahia. Após 10 anos, cantora chega em solo brasileiro para promover a estreia do novo filme documentário.

Sem aviso, fãs da norte-americana souberam apenas nesta tarde da possibilidade de Beyoncé prestigiar presencialmente o evento realizado no centro de convenções da cidade.

O comentário da Ivete na foto da Beyoncé com Lud me pegou: “você merece e ELA TAMBÉM”.



Eu simplesmente amo o quanto Ivete é cadela de Ludmilla. pic.twitter.com/tKO5b0YkBT — hiega cadillac (@hiegolino) December 23, 2023









o comentario da ivete sangalo na foto da lud alugou um triplex na minha cabeça: você merece e ela tambem. — 𝚠 (@laisdrogada) December 24, 2023









o comentário de ivete na foto de lud "você merece e ela também" não sai da minha cabeça

mostra o tanto que ela valoriza a lud 😭🥹🤧 — ana (@theanatype) December 24, 2023





