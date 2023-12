Reprodução/Globo Ana Maria Braga se emociona ao lembrar Tom Veiga: 'Não superei ainda'

Neste domingo (24), Ana Maria Braga abriu as portas da sua fazenda para o Globo Rural e se emocionou ao lembrar de Tom Veiga, o eterno Louro José .

Ao exibir detalhes da capela consagrada à Nossa Senhora de Fátima na propriedade, a apresentadora do Mais Você detalhou que construiu o local quando teve câncer pela primeira vez.





Ana Maria explicou que, há 24 anos, a apresentadora Hebe Camargo e o amigo Paulo Machado levaram uma imagem da Nossa Senhora de Fátima para fazer companhia a ela no hospital.

"Eu estava enfrentando um momento, além de muito dolorido, onde, de repente, você pode não sair dessa jornada com vida", disse ela.

Além disso, ela resgatou a memória do seu parceiro de bancada, Tom Veiga, que morreu em 2020.

"Eu perdi um filho, foi bem difícil. Não superei ainda. Todo dia eu rezo por ele, eu sinto falta dele", comentou ela.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: