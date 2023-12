Reprodução/Instagram BBB 24: Boninho divulga suposta lista de participantes; saiba quem

Boninho abriu o jogo sobre uma nova lista de participantes do BBB 24. O diretor da Globo compartilhou um vídeo debochando dos supostos participantes.

Os nomes que estão correndo pela web são Chico Moedas, Gustavo Tubarão, Kéfera, Camila Loures, Gabi Melim, Rafa Gomes, Carol Nakamura, Matheus Pires, Ricardo Vianna, Flora Mattos, DJ Leandro Buenno e o chef Edu Moura.

"Bom, já que todo mundo pediu e vazou, taí a lista do 'Big Brother 24', pessoal do Camarote. Vocês acreditam?", disse ele no vídeo, terminando a fala com uma risadinha.

Já na legenda, ele escreveu: "Nossa! Mais uma lista do BBB 24. Agora é ficar ligado se essa galera vai tirar férias! Ou será o confinamento?".

A namorada de Ricardo Vianna, a cantora Lexa, fez questão de comentar: "Para", pediu ela.

Já os internautas também opinaram sobre a lista. "Se não tiver umas 5 do nível da Márcia Fu pra bagunçar esse jogo, eu nem assisto", disse um; "Pegadinha", declarou outra; "Dessa vez eu confio em ti: Kéfera", opinou um terceiro.

