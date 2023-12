Reprodução/Globo Terra e Paixão: Menah e Mara se beijam e web comemora: 'Finalmente'

Mais um casal que ganhou o carinho do público e está recendo a atenção da produção de Terra e Paixão! No último sábado (23), o público se deparou com um beijão de Menah (Camilla Damião) e Mara (Renata Gaspar) com direito a pedido de casamento.

A cena entrou para um dos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, e os fãs comemoraram o momento tão esperando por eles.





"Elas tão fofinhas, amo o amor delas, e foi beijão", declarou um internauta; "Beijo Menarah que coisa mais linda", disse outra; "Essa cena é tão importante pra mim meu Deus", comentou uma terceira.

Antes da cena, Renata Gaspar usou as redes sociais para criticar a falta de espaço na trama para o desenvolvimento das personagens como um casal.

"Amores, Mara e Menah não terão mais trama na novela. Acho que quando tudo acabar falaremos mais do que passamos. Mas é isso, viramos as tias, que ficam de fundo na festa e ninguém pergunta sobre sua história pois não querem saber. 'É aquela tia que vive com a amiga dela'", escreveu ela no X.

LINDAS, LINDAS, LINDAS 😭 EU TÔ PASSANDO MALLLL #TerraEPaixão



BEIJO MENARAH









O BEIJO MENARAH VEIO MUITO AÍ 🥰💘 #TerraEPaixão





