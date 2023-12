Reprodução Cabeleireiro de Beyoncé tieta Ludmilla em postagem: 'Rainha do Brasil'

A cantora Ludmilla parece ter um novo amigo no mundo das celebridades internacionais! Cabeleireiro de Beyoncé, Neal Farinah não poupou elogios à cantora carioca na última quinta-feira (21), quando foi a Salvador, na Bahia, prestigiar a estreia do filme "Renaissance: A Film by Beyoncé".



Nas redes sociais, Neal Farinah registrou o encontro com Ludmilla e deixou claro o carinho pela cantora. "Minha rainha linda do Brasil", dedicou.





A última quinta-feira (21) foi um marco na vida de alguns fãs da cantora norte-americana. Beyoncé fez uma aparição surpresa no centro de convenções de Salvador, local que reunia fãs para a estreia do filme dela.

A cantora Ludmilla realizou o sonho de encontrar com a ídola. Nas redes, ela agradeceu: "Gente, nunca desista do sonho de vocês, pra Deus nada é impossível e ele é fiel pra cumprir tudo o que nos promete, continuem sonhando e correndo atrás".