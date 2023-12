Reprodução / Instagram Flávia Alessandra e Otaviano Costa





O amor está no ar! Nesta sexta-feira (22), Otaviano Costa e Flávia Alessandra mostraram que entraram na temporada de verão com o pé direito. O casal de atores posaram em clima de romance, enquanto faziam um passeio de barco.





O apresentador compartilhou uma sequência de cliques quentes em seu perfil no Instagram e brincou na legenda da publicação.

“Com essas fotos declaramos aberta a temporada de verão do casal Flaviano. Queria tá assim com a gata que eu gosto”, escreveu Otaviano, que é casado com Flávia há 17 anos. Juntos, eles são pais de Olivia, de 12 anos.

Nos comentários, os seguidores rasgaram elogios para o casal: "Vocês me inspiram tanto”, escreveu uma. “Eu só queria um amor desse”, desejou outra. “Quero ser como vocês quando crescer”, disse uma fã. “A meta é essa”, comentou outra internauta. "Casal lindo", elogiaram.

Confira as fotos: