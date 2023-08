Divulgação O apresentador relembrou momentos de seu passado

Em entrevista ao podcast Santa Correria, o apresentador Otaviano Costa abriu o jogo sobre seu passado conturbado e detalhou como se envolveu na prática do crime de estelionato para passar a perna em outras pessoas. "Um estelionatário com 14 anos de idade", revelou.



O ator contou que toda família trabalhava em áreas educacionais, e que sua avó foi professora e diretora por 11 anos nos ensinos público e federal. Com isso, quando entrou na escola, e não tinha o sobrenome de sua família, foi visto como um anônimo para os que já conheciam seus parentes. Otaviano passou a se dedicar somente aos esportes, e deixou de frequentar as aulas.

"Então eu fui surfando na onda (...) Eu comecei a descobrir um amigo que tinha uma impressora que era igualzinha a da escola. Um marginal quase em formação começava naquele momento. Comecei a falsificar boletins. Um ano inteiro não me pegaram (...) Um estelionatário atrás do outro. Eu era 171 profissional. Um estelionatário com 14 anos de idade", contou.

O apresentador contou que precisou até mesmo mudar de curso para não ser expulso, já que sempre falsificava suas notas e seu pai não tinha noção do que estava acontecendo.



Quando foi aceito por um clube de vôlei, Otaviano precisou dos documentos da escola comprovando suas presenças e notas, e aí percebeu que a casa tinha caído.

"Traí minha família, traí tudo, minha avó. Já imaginei tudo. Uma desgraça (...) Quando minha mãe vai na escola, ela resolve ir pegar pessoalmente os documentos (...) Eu fugi de casa. Cheguei em casa, peguei uma mala e embolei uma mala. Desesperador. E vim parar no meio do mato. Eu fugi quatro e meia da tarde. Um menino com uma mala gigante ia dormir no mato", relembrou.

Por fim, o ator resolveu voltar para casa e um dos funcionários avisou que seu pai estava chateado. "Foi o desastre. Foi a primeira grande lição da minha vida. Meu pai me deu uma lavada de bronca, sem tocar um dedo em mim", completou.

