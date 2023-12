Renata Kelly No clima de Natal, Solange Couto posa de calcinha e topless; foto

Solange Couto colocou o corpo para jogo ao publicar uma foto em clima de Natal. A atriz posou de calcinha e topless e chamou a atenção dos seguidores.

Na imagem, a artista aparece de frente para uma janela, ao lado de uma árvore de Natal, usando apenas uma calcinha.





"Fui uma boa menina este ano. Será que o bom velhinho vem? E aí meu povo, estou aqui na janela esperando, será que ele vem?", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores rasgaram elogios: "Maravilhosa", "Que ousadia linda", "Lindíssima", "Gostosa", dispararam eles nos comentários.

Outros internautas compararam Solange com Paolla Oliveira, fazendo referência à cena da atriz na minissérie Felizes Para Sempre?, de 2015. "Pensei que fosse Paola Oliveira", disse uma; "Cena inesquecível interpretada por Paolla e agora por Solange, duas divas", comentou outra.

