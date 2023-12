Reprodução/Globo Marcos Mion e o filho Romeo





Marcos Mion emocionou a internet ao mostrar que o filho mais velho, Romeo, de 18 anos, vai fazer uma participação em seu programa, na edição especial de Natal do 'Caldeirão', que vai ao ar neste sábado (23). O apresentador contou que o pedido partiu do próprio filho. "É meu sonho, papai. Eu queria", disse o jovem durante a atração.

"É de longe um dos momentos mais emocionantes da minha carreira e da minha vida! Como negar o pedido do maior fã do programa? Entender tudo e o quanto ele superou e controlou para estar ali brilhando é algo que me emociona e orgulha de uma forma incalculável", disse Mion, orgulhoso do filho.





Os internautas se emocionaram com um breve trecho da atração que Mion compartilhou nas redes sociais. "Meu Deus, eu já fiquei emocionada vendo esse trecho, imagina tudo? Sem estrutura pra aguentar...", comentou uma seguidora. "Sem condições! Já chorei com esse vt", escreveu outro. "Assim como todos os vídeos que envolve o Romeo, emocionante", disse mais um.

O jovem fará uma apresentação de dança ao lado da professora Mariana Pires, ao som de 'Jailhouse rock', de Elvis Presley. A atriz Susana Vieira estará presente na bancada e irá ajudar os jurados a avaliar a performance das duplas. O vídeo já conta mais de um milhão de curtidas. Confira: