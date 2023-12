Reprodução/Instagram Larissa Manoela exibe mini lua de mel após casamento secreto

Nesta quinta-feira (21) Larissa Manoela dividiu com os seguidores imagens da mini lua de mel com o marido, André Luiz Frambach. O casal realizou um casamento surpresa nesta semana.

Pelos Stories do Instagram, a atriz compartilhou registros da viagem romântica para Petrópolis, no Rio de Janeiro, para celebrar o amor.





Entre atividades que os dois curtiram estão jantares românticos, trilhas, cachoeiras, arco e flecha, mini golfe e artesanatos.

Entre os posts, Larissa se declarou para o atual marido. "Os dias fazem mais sentido porque tem você. Não que antes eles não fizessem, afinal nossa história já tem mais de ano! Mas porque agora não me sinto mais só. Não tem mais só eu. Somos nós! Como um. Já vivíamos juntos, mas agora te vejo e derreto ainda mais. Meu marido", escreveu ela.

Em uma cerimônia intimista, realizada na última segunda-feira (18), Larissa Manoela e André Luiz Frambach oficializaram a união. A noiva apostou em um vestido branco curto com um enorme laço nas costas. Já o noivo inovou ao usar uma gravata borboleta com a estampa do filme “Enrolados”, da Disney.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: