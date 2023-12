Reprodução/Instagram - 18.12.2023 Virginia Fonseca se envolveu em nova polêmica após compra de carro





Virginia Fonseca tomou uma atitude após se envolver em uma nova polêmica, por conta da compra um carro avaliado em R$ 2 milhões. O influenciador Vittor Fernando insinuou que a influenciadora comprou o veículo de luxo com lucros de publicidades enganosas, ao comentar o caso dos influenciadores investigados por divulgar jogos de apostas.

Em resposta à acusação, Virginia compartilhou detalhes do faturamento milionário que teve com a própria empresa de cosméticos. No extrato bancário, a influenciadora exibiu que teve um lucro de mais de R$ 160 milhões nos últimos cinco meses, apenas com os trabalhos na marca.

"Toda honra e glória a Deus sempre! Isso é fruto de muito trabalho, dedicação e amor. Gratidão primeiramente a Deus, a todo o time e vocês que confiam no nosso trabalho", escreveu na publicação do Instagram.





