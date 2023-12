Expulsão

Shayan Haghbin, eliminado do programa um dia antes, conversou com Rachel e relatou como ficou abalado com a expulsão da jornalista, já que passou pelo mesmo na última edição. Sheherazade contou que descobriu que era a favorita do público ao deixar o confinamento. "Tiraram meu sonho, mas fui super bem tratada por todo mundo. A Record inteira me chamando para tudo que é canto", declarou.