Reprodução/Instagram/Twitter Jojo Todynho registrou boletim de ocorrência após receber ofensa racista durante uma discussão em passeio por Fortaleza

Em imagens que circulam pela internet, é possível ver Jojo Todynho batendo boca com uma mulher durante um passeio em Fortaleza, no Ceará. Ela disse que estava fazendo compras em uma feira local, quando foi abordada por uma vendedora que lhe ofereceu um presente em troca de uma publicação nas redes sociais marcando o perfil da loja. Jojo agradeceu o interesse, mas recusou a proposta. Após a recusa, a mulher disparou uma ofensa racista contra a influenciadora: "Esses pretos são todos arrogantes", disse ela.

"Eu falei pra ela: 'Não, obrigada, não quero, não', e ela falou assim: 'Esses pretos são todos arrogantes'. Terminei de pagar o que estava pagando e fui falar com ela. Está gravado aqui no meu telefone e está gravado também a administradora da feirinha vindo me pedir desculpas, porque ela estava presente e viu tudo o que aconteceu", relatou Jojo, por meio dos Stories do Instagram.

"Eu não abaixo a cabeça para ninguém. As pessoas têm que entender que racistas não passarão. Não é porque ela está com 40, 50 ou 60 anos que ela está livre para falar o que ela quiser. O mundo depois fala que é mimimi, que a gente quer se vitimizar, que a Jojo é barraqueira. Sou, e até eu morrer, vou colocar cada um em seu devido lugar. Ninguém é obrigado a gostar de mim, mas respeitar é um dever de todos".

🚨AGORA: Após viralizar vídeo de Jojo Todynho discutindo com uma senhora em Fortaleza, a influenciadora se pronunciou e deu detalhes da treta.



“Não importa se tem 40, 50 ou 60 anos. Racistas não passarão” pic.twitter.com/zYRak1t6yW — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 17, 2023

Depois do relato, a cantora compareceu à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. "Estou muito triste, não tem como não ficar triste em uma situação dessas. É a mesma justificativa de sempre, ela falou: 'Meu marido é preto, meus filhos são pretos'. Pediram para não fazer o B.O, porque não tinham estrutura, mas eles estavam lá com advogado. Fui para a delegacia. Minha vontade era tomar outra atitude, mas estou estudando para fazer as coisas valerem pela lei. Daqui para frente, é a minha advogada que vai resolver", adicionou a famosa.