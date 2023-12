Reprodução/Instagram Sheherazade

Rachel Sheherazade, peoa expulsa de "A Fazenda 15" após agressão a Jenny Miranda, entregou que recebeu regalias da Record após a eliminação precoce do reality.



Na noite de domingo (17), antes da lavagem de roupa suja na sede do programa, Rachel Sheherazade contou a Shay que recebeu privilégios da Record após a expulsão. "Tiraram meu sonho, mas fui super bem tratada por todo mundo. A Record inteira me chamando para tudo que é canto", disse Sheherazade.

Geralmente, quando um participante é expulso de um reality nacional, ele não cumpre a agenda de um eliminado em votação do público. Rachel Sheherazade, mesmo expulsa, cumpriu toda a agenda, participou de diversos programas após a expulsão e ainda voltou para as atividades finais de "A Fazenda 15".

Além disso, Sheherazade fechou contrato com o patrocinador de A Fazenda para produzir lives semanais no aplicativo e seguiu comentando o reality nas redes sociais. "Hora do Faro", "Domingo Espetacular", "Hoje em Dia", lives com afiliadas da Record e programas parceiros da emissora impulsionaram Sheherazade após a expulsão.





A lavagem de roupa suja de "A Fazenda 15" vai ao ar nesta segunda-feira (18). A dinâmica, no entanto, aconteceu no domingo, mas os sinais da transmissão no PlayPlus foram cortados, revoltando os telespectadores.

#AFazenda pic.twitter.com/Ud5dUeVJ8F — Antenados (@canalantenados) December 18, 2023