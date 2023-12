Reprodução Instagram - 18.12.2023 Iza abre álbum de fotos na piscina

Iza , de 33 anos, usou o Instagram nesta segunda-feira (18) para postar um álbum repleto de fotos dela na piscina. De biquíni azul, a musicista também posou ao lado de um cachorro preto.



“Tem até fotinha com bigode de protetor solar. Boa semana”, escreveu ela na legenda, em referência à uma foto na qual aparece com o lábio superior com um pouco de protetor solar.



No ar como uma das técnicas da última temporada do “The Voice Brasil”, reality musical apresentado por Fátima Bernardes e exibido na Rede Globo , Iza enfrentou problemas técnicos em um grande show recentemente.



Trata-se da apresentação dela no “Tik Tok Awards”, que aconteceu no dia 12 deste mês . Ao longo do show que fazia, o microfone da cantora apresentou diversas falhas, fazendo com que diversos trechos das canções interpretadas por ela ficassem inaudíveis.

