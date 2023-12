Reprodução / Instagram Ex-BBBs se posicionam contra Mussi em briga com Viih Tube e Eliezer

Rodrigo Mussi parece estar sozinho na briga com Eliezer e Viih Tube. Neste domingo (17), o empresário criticou a influenciadora por ter divulgado jogos de aposta e perguntou se ela devolveria o dinheiro recebido pela publi. O marido da ex-BBB não ficou nada feliz com o comentário e acusou Mussi de ingratidão depois de tudo que Viih fez por ele após o acidente de carro.

Agora mais ex-participantes do reality show expuseram as opiniões sobre a briga. Através do X (antigo Twitter), Lumena se alfinetou: "O Mussi virou uma piada". Depois, ela ainda compartilhou um vídeo onde fez mais um pronunciamento.

"O Mussi virou piada! Eu faço piada com a minha jornada de centavos, eu não vou fazer piada com a jornada dos outros? Você acha que eu não vou rir do Mussi?", questionou e mandou um recado para quem reclamou que ela estava criticando o ex-brother.

Bárbara Heck, que participou da mesma edição que Mussi e foi próxima dele dentro da casa, também se manifestou sobre o assunto. "O melhor do BBB22 aconteceu aqui fora e vocês não sabem da missa a metade", escreveu no X.

A ex-BBB também apareceu nos Stories do Instagram, onde fez mais comentários sobre o assunto, sem citar nomes. "Tá rolando um babado forte! Eu, graças à Deus, não estou dentro do babado, mas estou só acompanhando, tem sempre um lado que a gente tende a ficar do lado", falou.

"Mas é legal quando a gente vê um cara que ele sabe defender a mulher dele, né? Isso eu acho muito bom", elogiou, provavelmente em relação com Eliezer ter defendido Viih Tube.

+ Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente