Reprodução/Instagram Diogo Mussi se pronuncia após Rodrigo Mussi entrar em briga por jogo de azar

Depois da briga de Rodrigo Mussi com Viih Tube e Elizer, Diogo Mussi fez questão de alfinetar o irmão.

Neste domingo (17), o ex-BBB comentou o fato de Viih Tube já ter feito propaganda para a Blaze, empresa de jogo de azar que está sendo investigada por estelionato. Mussi questionou se a influenciadora iria devolver o dinheiro recebido pela empresa após romper o contrato e ter sido chamada pela polícia para depor.

Irritado, Eliezer saiu em defesa da esposa e criticou o empresário, que já foi próximo do casal.

Diogo Mussi apareceu nas redes sociais e se pronunciou sobre o assunto. Ao abrir uma caixa de perguntas no Instagram, um seguidor disse: "Já estou esperando o seu 'eu avisei'".

O advogado ironizou e garantiu que tinha avisado através. Ele ainda compartilhou um Stories para que os seguidores 'escolhessem a opção desejada'. "Clique opção desejada: Você avisou ou Desculpe se eu já te critiquei".

Em 2022, Diogo explicou o desentendimento entre ele e Rodrigo para o “LinkPodcast”. A relação sempre foi difícil. Rodrigo tem dificuldade de confiar e de se relacionar, e eu vim do mesmo lugar. É importante voltar um pouquinho, porque no BBB eu já fiz muito por ele. Ninguém pensou em pagar o aluguel dele, o condomínio, a luz, a internet, saber se o cartão de crédito estava estourado ou se tinha saldo... desculpa, não sou Jesus Cristo, vou esperar algo em troca, que é reciprocidade", falou.

Ele atribuiu a briga à dificuldade de relacionamento, já que a infância dos irmãos foi ao meio de brigas dos pais. "Eu fantasiei algumas situações comigo, Rodrigo, Rafael e meu filho [Luca, de 3 meses]. Achava que poderia ter uma mudança drástica em relação à família, a ele se relacionar, mas não aconteceu. Falei 'se ele não quer ter uma relação de irmão, vamos ver se ele me ajuda profissionalmente'. Agora eu tenho um filho, tenho que garantir o futuro dele. Mas [para Rodrigo] nunca é o momento. Não dá? Desejo sorte para ele, que ele fique milionário e arrebente, porque ele tem potencial, é um cara muito bonito e carismático. Não adianta uma relação de mão única. Ele mesmo fala 'abençoado para abençoar'. Então, faz isso. Ele postou que os fãs fizeram mais por ele do que a família. Isso me atingiu, porque ele sabe o que fiz por ele. Não é justo comigo", reclamou.

