Reprodução/Instagram Neymar e Bruna Biancardi aparecem juntos em foto de família após rompimento

Bruna Biancardi e Neymar Jr. surgiram juntinhos em um registro ao lado da família do jogador. O até então ex-casal levou a filha, Mavie, de dois meses, para visitar Jane Santos e dona Berê, tia e avó do craque, respectivamente.

"É com gratidão que tudo acontece, hoje não poderia ser diferente", escreveu Jane na legenda da foto em suas redes sociais.

Não demorou muito para que os fãs levantassem a hipótese de que Bruna e Neymar reataram o relacionamento. "Agora sim vai ter casamento", disse uma seguidora. "Eu amo esse casal", comentou outra. "Tão feliz por vê-los juntos novamente", admitiu uma terceira.

Em seus Stories, o atacante publicou uma série de registros de Mavie, uma delas com a bebê no colo da influenciadora. Já no feed, Neymar colocou uma imagem da filha no colo de Dona Berê.

Reprodução/Instagram Neymar registra momentos fofos da caçula





Vale lembrar que Bruna Biancardi anunciou o fim do noivado com o atleta em novembro deste ano, em meio às notícias de traição por parte do jogador. Na ocasião, ela chegou a escrever: "Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias".