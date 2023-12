Reprodução/Instagram Amiga posta foto com namorado de Juliette, e fãs estranham intimidade entre a dupla

Uma foto do namorado da cantora Juliette ao lado de uma amiga dela causou estranhamento entre os internautas. Na imagem, Kaique Cerveny aparece coladinho com Camilla Diniz, e os fãs da cantora não aprovaram a intimidade entre a dupla.

Camilla foi quem publicou o registro nas redes sociais. "Extra: a verdade é que ele é meu e Juliette é o disfarce", escreveu ela na legenda. O grupo está curtindo as férias no litoral da Paraíba.

Captura de tela Amiga de Juliette posta foto coladinha com o namorado da cantora

A postagem causou burburinho na web. "O melhor é os fãs de Juliette falando que precisamos de terapia por falar que o namorado dela e a amiga estão errados, meu amor, o mínimo que deve existir em um relacionamento é RESPEITO, pode brincar sim, mas tem limites, abraços por trás, mão nos peitos, se ela aceita isso...", disse uma usuária do X (antigo Twitter).

"Se uma amiga minha tira foto com meu boy igual a amiga da Juliette com o boy dela, eu perco a amiga e o namorado", comentou outra. "Essa amiga da Juliette é sem noção demais", acusou mais uma.

Juliette e Kaique "assumiram" o namoro há poucos dias. Em cliques publicados no Instagram, a ex-BBB surgiu à beira de uma piscina agarradinha com o amado. Na legenda, ela escreveu: "Deixa eu ser clichê".

A situação com Camilla parece ter sido uma brincadeira entre as amigas da cantora. Outra colega também postou uma foto em "clima de romance" com o rapaz e destacou: "Para sempre".

Na manhã deste sábado (17), Juliette reagiu às críticas de forma sutil. Ela postou um vídeo da turma na praia, com a seguinte mensagem: "amigas de verdade, terapia em dia, felicidade", todas marcadas com um "check".



Captura de tela Juliette respondeu às críticas após internautas acusarem amiga de ser "fura-olho"