17.12.2023 Carol Castro e pai Luca de Castro













A atriz Carol Castro expressou sua dor e tristeza nas redes sociais neste domingo (17), pela morte de seu pai, Luca de Castro. Ele tinha 70 anos e era ator e diretor.

Luca, que estava se recuperando de uma cirurgia no joelho e passando por outros desafios de saúde, era uma figura de grande importância na vida de Carol. "Ele estava todo orgulhoso. Feliz que sua perna estava ficando 'tinindo', como ele dizia. Minha referência. Pedaço imenso de mim. Meu melhor amigo. Entre amigos, eu era a "Luquinha" e ele o "Carolzão". Não sei o que pensar. Me faltam palavras…”, compartilhou a atriz em um trecho da publicação.

"Que saudade, paizim! Está doendo muito, muito, muito. Ainda não consigo acreditar. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Infinitamente", continuou a atriz, demonstrando o amor incondicional que sente pelo pai, que não teve a causa da morte revelada pela atriz.

A atriz mencionou ainda o quanto seu pai era querido por todos: “Foi professor durante anos e anos, e eu até perdi a conta de quantas vezes fui parada na rua pra comentarem com brilho nos olhos: ‘fui alunx do seu pai! Como ele tá?’ ‘Nossa, como ele é maravilhoso… aprendi muito com ele’. Para muitos, um eterno mestre. Pra mim, para o infinito e além.”

Entre os amigos de Carol, alguns famosos como Tatá Werneck e Miguel Fallabela deixaram mensagens de apoio. “Carol, querida. Adorava seu pai. Fizemos uma peça juntos. Um homem maravilhoso. Ator incrível. Sinto muito. Espero que fiquem bem e juntos. Um abraçando o outro”, disse Tatá.

“Amiga. Envio meu abraço apertado para coração”, afirmou Nathalia Dill. “Seu pai era um colega adorável. Será lembrado com amor por todos os que puderam conhecê-lo”, comentou Miguel.