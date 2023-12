Reprodução/Instagram - 17.12.2023 1. Hulk Paraíba com a filha Zaya e a mãe Camila Ângelo. 2. Barriga de grávida de Camila na gestação de Zaya

O jogador de futebol Hulk Paraíba está prestes a se tornar pai pela 5ª vez. Atualmente jogando pelo Atlético Mineiro, Hulk já tem quatro filhos e em breve mais um membro na família chegará. "Quero agradecer todas as mensagens que tenho recebido sobre a gravidez da minha esposa. Deus me abençoou com mais um filho. Isso já era conhecido pelos meus familiares e pessoas mais próximas", compartilhou o jogador em suas redes sociais.

"Meus filhos não sabiam até agora e eu tinha combinado com minha esposa de contar a eles quando fossem passar as férias comigo, no dia 16. Dei a notícia, eles ficaram muito contentes. Sabia que eles iriam compartilhar com outras pessoas e que a notícia acabaria se espalhando", continuou.

Hulk é pai de Ian, de 14 anos, Thiago, de 12, e Alice, de 9, todos do seu casamento de 12 anos com Iran Ângelo. Agora, casado com Camila Ângelo , sobrinha de sua ex-esposa, Hulk também é pai de Zaya , de um ano, e aguarda a chegada de mais um filho com sua atual esposa.

Hulk e Camila iniciaram seu relacionamento em outubro de 2019. Naquele momento, a assessoria de imprensa de Hulk informou que seu casamento com Iran havia terminado em julho, e que Camila também estava separada "há muitos meses".

A separação de Hulk foi polêmica e se tornou uma disputa pública com revelações de Hulk sobre o antigo relacionamento. De acordo com o jogador, nunca houve amor entre ele e Iran e ele a traía frequentemente durante os 12 anos em que estiveram juntos.

Até agora, o jogador não comentou a notícia. Camila deletou suas redes sociais em 2020, quando foi duramente criticada por assumir o relacionamento com o ex-marido de sua tia.