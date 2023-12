Reprodução/Instagram/MPL Communications - 17.12.2023 Milton Nascimento e Paul McCartney

Em um encontro memorável, o renomado músico brasileiro Milton Nascimento , conhecido como Bituca , compartilhou uma foto com o lendário Beatle, Paul McCartney , em suas redes sociais neste domingo (17). A imagem mostra os dois ícones da música mundial demonstrando admiração mútua.

Na foto, Bituca veste uma camiseta estampada com uma imagem do Paul McCartney jovem, enquanto o ex-Beatle segura um exemplar do icônico álbum "Milton", lançado pelo cantor em 1970. A troca de presentes simboliza o respeito e a admiração que os dois artistas têm um pelo outro.

Na legenda da foto, Milton brincou com um dos versos de sua famosa canção "Para Lennon e McCartney", que está no álbum que Paul segura na foto. Ele escreveu: "Eu sou da América do Sul", uma referência à letra da música que diz: "Eu sou da América do Sul / Sei, vocês não vão saber / Mas agora sou cowboy / Sou do ouro, eu sou vocês / Sou o mundo, sou Minas Gerais".

Paul McCartney encerrou sua turnê pelo Brasil na noite de sábado (16), após realizar shows em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. O último show, realizado no Maracanã, contou com a presença de outros grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil e Jards Macalé.