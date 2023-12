Reprodução/Instagram Matthew Perry falou em autobiografia sobre substância que teria causado a morte dele

O astro de Friends Matthew Perry mencionou na autobiografia a experiência com a substância que teria causado a sua morte segundo a autópsia. De acordo com o jornal The New York Times, o exame toxicológico aponta que o ator morreu devido aos "efeitos agudos" da cetamina, um anestésico com propriedades psicodélicas. A droga é usada para induzir e manter anestesia e como uma terapia altenativa para tratamento da depressão.

No livro "Amigos, amores e aquela coisa terrível", Perry compartilhou reflexões sobre a cetamina. Ele elogiou os efeitos iniciais do fármaco, mas disse que depois a "ressaca era dura". "Eu pensava: 'É isso que acontece quando você morre'. Mas ainda assim eu continuava tomando essa m*rda porque era algo diferente, e qualquer coisa diferente é boa. Tomar 'K' é como ser atingido na cabeça por uma avalanche de felicidade gigantesca. Mas a ressaca era dura e superava essa avalanche. Cetamina não era pra mim", disse ele.

Ele contou que iniciou o tratamento com infusões de cetamina em uma clínica de reabilitação na Suíça. "Cetamina era uma substância amplamente difundida nas ruas na década de 1980. Agora, há uma versão sintética dela, utilizada com o propósito de aliviar a dor e combater a depressão", explicou o próprio artista.

Na Europa, o intérprete de Chandler em Friends costumava receber as infusões com os olhos vendados, acompanhado de música. No entanto, apesar dos cuidados extras, ele admitiu que frequentemente se sentia "à beira da morte". Apesar das sensações negativas, o artista continuou usando o medicamento ao voltar aos Estados Unidos.

O relatório da autópsia diz que Matthew Perry estava em terapia de infusão de cetamina, mas que a quantidade da substância em seu organismo não poderia ser de sua última sessão de terapia, que ocorreu cerca de uma semana e meia antes de sua morte, afirmou o New York Times.

"Com os altos níveis de cetamina encontrados nas amostras de sangue post-mortem, os principais efeitos letais seriam tanto da superestimulação cardiovascular, quanto da depressão respiratória", destacou o relatório da autópsia. Observou-se que o nível de cetamina encontrado pelos investigadores no sangue do ator era equivalente à quantidade que seria usada durante uma anestesia geral.

Os testes também detectaram níveis "terapêuticos" de buprenorfina, um medicamento usado para tratar a dependência de drogas e para a dor. Uma funcionária do ator disse em depoimento que ele estava consultando um psiquiatra e tomando buprenorfina duas vezes ao dia, conforme prescrição médica. Os investigadores ainda encontraram sedativos, mas não havia evidências de álcool, metanfetamina ou cocaína.

Matthew Perry foi encontrado sem vida na banheira de hidromassagem em 28 de outubro. A morte dele também envolve afogamento, doença arterial coronariana e efeitos da buprenorfina.