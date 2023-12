Reprodução/TV Globo Sandra Annenberg emociona telespectadores com homenagem a Glória Maria em comercial

O público se comoveu com uma homenagem feita por Sandra Annenberg à saudosa Glória Maria em uma chamada para a "Retrospectiva 2023", que irá ao ar no próximo dia 29 na TV Globo. Nas imagens divulgadas pela própria emissora, a jornalista olha emocionada para um porta-retrato com uma foto dela ao lado da veterana, falecida em fevereiro deste ano.



"Você estaria aqui comigo para apresentar mais uma 'Retrospectiva'", declara Sandra, em direção à foto. Em seguida, ela olha para a câmera e diz: "É, o ano tem fim, mas as lembranças não..."

Essa homenagem da Sandra Annenberg pra Gloria Maria... 💔 pic.twitter.com/PvT8RxUkfT — Sérgio Santos (@ZAMENZA) December 16, 2023

Sandra Annenberg e Glória Maria dividiram o comando do especial de fim de ano da Globo entre 2019 e 2021. No ano passado, Gloria ficou de fora da atração por causa do tratamento contra um câncer no pulmão. Ela foi diagnosticada com a doença em 2019.

Durante a exibição do comercial, os telespectadores se sensibilizaram com a recordação. "Que lindo a Sandra Annenberg falando emocionada enquanto olha pra foto com a Glória Maria", publicou um usuário do X (antigo Twitter). "Meu Deus, fiquei todo arrepiado com esse VT anunciando a 'Retrospectiva 2023'", comentou mais um. "De onde a Glória Maria estiver, ela estará aplaudindo a Sandra", pontuou uma internauta.

