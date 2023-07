Reprodução/Internet Carlinhos Maia disse em rede social que estava esperando o marido fazer "ch*quinha"

Carlinhos Maia rebateu os ataques que recebeu após expor detalhes íntimos da sua vida sexual com o marido, Lucas Guimarães. O humorista havia feito um post polêmico na nova rede social do Instagram, Threads, dizendo que o casal estava há uma semana sem manter relações sexuais e que estava esperando Lucas fazer "ch*quinha".

"A galera tá tão acostumada a me 'bater' que quando eu respondo sendo grosso, o povo fica: para quê isso, Carlinhos? Não precisava disso... Ah, vai pra p*ta que p*riu, sou saco de pancadas de gente amarga, não. Não sou chique, não sou superior, mando tomar no c* mesmo", disse o influenciador.

Ele já tinha reclamado anteriormente que havia feito a publicação que gerou polêmica às 3 da manhã — horário que disse ser ótimo para falar besteiras —, e as páginas de fofoca só teriam repercutido a declaração na tarde do dia seguinte.

Carlinhos já acumula mais de 1 milhão de seguidores na plataforma e agora recebeu apoio dos fãs. "Estou contigo, também mando tomar no c*", admitiu um seguidor.

No post que repercutiu na web, Carlinhos dizia: "Lucas estava com a barriga inchada depois de um cuscuz que ele comeu, então faz uma semana que eu estou sem namorar. Ele melhorou hoje, então estou aqui esperando ele terminar a ch*quinha dele".

